НБУ снизил курс доллара на 27 апреля: сколько стоит валюта

Официальный курс гривны к доллару на 27 апреля установлен на уровне 27,85 гривен за доллар. Официальный курс доллара снижается второй день подряд после того, как он поднялся до максимума с начала февраля.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,8558 гривен за 1 доллар (-0,0456 грн). При этом курс доллара на 26 апреля составляет: 27,9014 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,91 гривен за доллар, курс в покупке до 27,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,77 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.