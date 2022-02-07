НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

Официальный курс гривны к доллару на 7 февраля 2022 года установлен на уровне 28,14 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 28,1468 гривен за 1 доллар (-0,1233 грн). При этом курс доллара на 4 февраля составляет: 28,2701 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)