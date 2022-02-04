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Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

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Украина, Пятница 04 февраля 2022 10:20
Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 2 копейки до 28,24 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 32,34 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,2200 - 28,2400 грн/доллар, евро 32,3316 - 32,3489 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3717 грн/рубль.

Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Напомним, 3 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2400 - 28,2600 грн/доллар, евро 32,1681 - 32,1909 грн/евро, российский рубль 0,3698 - 0,3703 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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