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НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 07:45
НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд Фото: курс доллара упал на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 13 сентября установлен на уровне 26,67 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6782 гривен за 1 доллар (-0,0482 грн). При этом курс доллара на 10 сентября составляет 26,7264 гривен за 1 доллар.

НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,67 гривен за доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,54 гривен за евро.

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