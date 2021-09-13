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НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

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Україна, Понеділок 13 вересня 2021 07:45
НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль Фото: курс долара впав на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 13 вересня встановлений на рівні 26,67 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 13 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6782 гривень за 1 долар (-0,0482 грн). При цьому курс долара на 10 вересня становить 26,7264 гривень за 1 долар.

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 10 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,67 гривень за долар, курс в покупці до 26,65 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,54 гривень за євро.

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