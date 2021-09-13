НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 13 вересня встановлений на рівні 26,67 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 13 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6782 гривень за 1 долар (-0,0482 грн). При цьому курс долара на 10 вересня становить 26,7264 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)