НБУ снижает курс доллара третий день подряд

Официальный курс гривны к доллару на 24 января 2022 года установлен на уровне 28,31 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после того, как он вырос до максимума за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 января 2022 года установил курс на таком уровне: 28,3181 гривен за 1 доллар (-0,0055 грн). При этом курс доллара на 21 января составляет: 28,3236 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,33 гривен за доллар, курс в покупке - 28,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,09 гривен за евро.

Прогноз

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,15 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса улучшаются четвертый квартал подряд.