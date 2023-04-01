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НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму за півроку

Фото: НБУ за березень продав 1,67 млрд доларів із резервів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом березня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 5,2 млн доларів і продав 1 674,1 млн доларів. Негативне сальдо склало 1 669,0 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку на 31,3% порівняно з лютим, коли центробанк продав 2 431,0 млн доларів.

Обсяг продажів був мінімальним із серпня 2022 року, коли НБУ продав лише 1 329,7 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 61,3 млн доларів і продав 7 243,4 млн доларів, Негативне сальдо досягло 7 182,1 млн доларів.

Зазначимо, за 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним із попередніми роками.

Однак у НБУ зазначають, що на початку 2023 року продажі НБУ на міжбанку повністю покриваються за рахунок міжнародної допомоги.

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