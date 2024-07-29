НБУ скоротив продаж валюти із резервів, курс долара впав на 40 копійок

НБУ протягом тижня 22-26 липня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 784,63 млн доларів. Це на 17,4% менше, ніж тижнем раніше (949,94 млн доларів).

Обсяг продажу знаходиться на рівні вище середнього за тиждень з початку року (565 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 16,4 млрд доларів, що на даний момент більше за міжнародну допомогу Україні з початку року (16 млрд доларів).

Однак найближчим часом очікує перший цього року транш допомоги від США на суму 3,9 млрд доларів.

Ситуація на ринку

Минулого тижня офіційний курс долара впав на 40 копійок після історичного максимуму до 41,09 грн/долар. На готівковому ринку курс також впав на 40 копійок до 41,55 грн/долар.

НБУ контролює валютний ринок, знижуючи чи підвищуючи курс інтервенцій. За наслідками торгів на міжбанку центробанк встановлює офіційний курс.