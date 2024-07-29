НБУ сократил продажу валюты из резервов, курс доллара упал на 40 копеек

НБУ в течение недели 22-26 июля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 784,63 млн долларов. Это на 17,4% меньше, чем неделей ранее (949,94 млн долларов).

Объем продажи находится на уровне выше среднего за неделю с начала года (565 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 16,4 млрд долларов, что на данный момент больше международной помощи Украине с начала года (16 млрд долларов).

Однако в ближайшее время ожидает первый в этом году транш помощи от США на сумму 3,9 млрд долларов.

Ситуация на рынке

На прошлой неделе официальный курс доллара упал на 40 копеек после исторического максимума до 41,09 грн/доллар. На наличном рынке курс упал также на 40 копеек до 41,55 грн/доллар.

НБУ контролирует валютный рынок, снижая или повышая курс интервенций. По результатам торгов на межбанке центробанк устанавливает официальный курс.