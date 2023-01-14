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НБУ скоротив продаж валюти із резервів

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Україна, Субота 14 січня 2023 08:30
НБУ скоротив продаж валюти із резервів Фото: НБУ скоротив продаж валюти з резервів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 9 по 13 січня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 6,45 млн доларів і продав 658,97 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 658,97 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти порівняно з минулим, коли він продав 674,71 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 14,30 млн доларів і продав 1 341,53 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 333,68 млн доларів.

НБУ скоротив продаж валюти із резервів

Нагадаємо, НБУ за грудень 2022 року збільшив продаж валюти з резервів вдвічі до 3,16 млрд доларів.

Усього за 2022 рік НБУ продав 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним із попередніми роками.

За даними НБУ,попит на іноземну валюту у грудні збільшився через значну потребу в імпорті енергоносіїв та електрообладнання.

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