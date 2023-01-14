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НБУ сократил продажу валюты из резервов

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Украина, Суббота 14 января 2023 08:30
НБУ сократил продажу валюты из резервов Фото: НБУ сократил продажу валюты из резервов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели со 9 по 13 января 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 6,45 млн долларов и продал 658,97 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 658,97 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты по сравнению с прошлой, когда он продал 674,71 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 14,30 млн долларов и продал 1 341,53 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 333,68 млн долларов.

НБУ сократил продажу валюты из резервов

Напомним, НБУ за декабрь 2022 года увеличил продажу валюты из резервов в два раза до 3,16 млрд долларов.

Всего за 2022 год НБУ продал 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несопоставим с предыдущими годами.

По данным НБУ, спрос на иностранную валюту в декабре увеличился из-за значительной потребности в импорте энергоносителей и электрооборудования.

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