UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ скасував частину валютних обмежень: яких компаній це стосується

Фото: НБУ скасував валютні обмеження для страхових компаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України дозволив страховим компаніям валютні платежі перестраховикам-нерезидентам без отримання індивідуального рішення від НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, з 14 лютого компанії зможуть платити за кордон за умови включення до Переліку страховиків.

Натомість скасовується вимога про необхідність надання страховиком обслуговуючому банку індивідуального рішення НБУ щодо дозволу на проведення валютних операцій.

Включення страховиків до переліку відбуватиметься за умови дотримання ними низки вимог, а саме:

  • відсутності упродовж року до дати подання звернення та протягом періоду перебування в Переліку страховиків застосованих до страховика заходів впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу (крім письмового застереження) у сфері реалізації спеціальних економічних та інших санкцій;
  • відповідності вимогам щодо прозорості структури власності, дотримання нормативів платоспроможності, достатності капіталу та ризиковості операцій, дотримання вимог щодо ділової репутації страховика, його власників істотної участі та керівників.

Крім того, рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента, з яким здійснюється операція перестрахування, має відповідати рівню не нижче ніж "A3" (Moody’s Investors Service), "A-" (Standard & Poor’s), "A-" (Fitch Ratings), "A-" (A.M. Best).

Нагадаємо, у листопаді 2022 року НБУ пом'якшив низку валютних обмежень для волонтерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниВалютный ринок