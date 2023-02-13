НБУ отменил часть валютных ограничений: каких компаний это касается

По данным пресс-службы, с 14 февраля компании смогут платить за границу при условии включения в Перечень страховщиков.

В то же время отменяется требование о необходимости предоставления страховщиком обслуживающему банку индивидуального решения НБУ относительно разрешения на проведение валютных операций.

Включение страховщиков в перечень будет происходить при соблюдении ими ряда требований, а именно:

отсутствии в течение года до даты представления обращения и в течение периода пребывания в Перечне страховщиков примененных к страховщику мер влияния за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга (кроме письменной оговорки) в сфере реализации специальных экономических и других санкций;

соответствия требованиям по прозрачности структуры собственности, соблюдению нормативов платежеспособности, достаточности капитала и рисковости операций, соблюдению требований по деловой репутации страховщика, его владельцев существенного участия и руководителей.

Кроме того, рейтинг финансовой надежности (устойчивости) перестраховщика-нерезидента, с которым осуществляется операция перестрахования, должен соответствовать уровню не ниже "A3" (Moody's Investors Service), "A-" (Standard & Poor's), "A-" (Fitch Ratings), "A-" (AM Best).