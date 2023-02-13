НБУ скасував частину валютних обмежень: яких компаній це стосується

Національний банк України дозволив страховим компаніям валютні платежі перестраховикам-нерезидентам без отримання індивідуального рішення від НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

За даними прес-служби, з 14 лютого компанії зможуть платити за кордон за умови включення до Переліку страховиків.

Натомість скасовується вимога про необхідність надання страховиком обслуговуючому банку індивідуального рішення НБУ щодо дозволу на проведення валютних операцій.

Включення страховиків до переліку відбуватиметься за умови дотримання ними низки вимог, а саме:

відсутності упродовж року до дати подання звернення та протягом періоду перебування в Переліку страховиків застосованих до страховика заходів впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу (крім письмового застереження) у сфері реалізації спеціальних економічних та інших санкцій;

відповідності вимогам щодо прозорості структури власності, дотримання нормативів платоспроможності, достатності капіталу та ризиковості операцій, дотримання вимог щодо ділової репутації страховика, його власників істотної участі та керівників.

Крім того, рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента, з яким здійснюється операція перестрахування, має відповідати рівню не нижче ніж "A3" (Moody’s Investors Service), "A-" (Standard & Poor’s), "A-" (Fitch Ratings), "A-" (A.M. Best).