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НБУ отменил часть валютных ограничений: каких компаний это касается

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Украина, Понедельник 13 февраля 2023 15:52
НБУ отменил часть валютных ограничений: каких компаний это касается Фото: НБУ отменил валютные ограничения для страховых компаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины разрешил страховым компаниям валютные платежи перестраховщикам-нерезидентам без получения индивидуального решения НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, с 14 февраля компании смогут платить за границу при условии включения в Перечень страховщиков.

В то же время отменяется требование о необходимости предоставления страховщиком обслуживающему банку индивидуального решения НБУ относительно разрешения на проведение валютных операций.

Включение страховщиков в перечень будет происходить при соблюдении ими ряда требований, а именно:

  • отсутствии в течение года до даты представления обращения и в течение периода пребывания в Перечне страховщиков примененных к страховщику мер влияния за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга (кроме письменной оговорки) в сфере реализации специальных экономических и других санкций;
  • соответствия требованиям по прозрачности структуры собственности, соблюдению нормативов платежеспособности, достаточности капитала и рисковости операций, соблюдению требований по деловой репутации страховщика, его владельцев существенного участия и руководителей.

Кроме того, рейтинг финансовой надежности (устойчивости) перестраховщика-нерезидента, с которым осуществляется операция перестрахования, должен соответствовать уровню не ниже "A3" (Moody's Investors Service), "A-" (Standard & Poor's), "A-" (Fitch Ratings), "A-" (AM Best).

Напомним, в ноябре 2022 года НБУ смягчил ряд валютных ограничений для волонтеров.

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