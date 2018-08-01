НБУ сьогодні починає публікувати курс долара окремо від решти валют

Курс гривні до долара буде публікуватися о 16:00, до інших валют - о 18:00

Національний банк України сьогодні, 1 серпня, починає публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанка.

Повідомляється, що з сьогоднішнього дня змінюється спосіб відображення курсу на офіційному сайті Нацбанку. Зокрема, на головній сторінці у таблиці "Показники валютного ринку" з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.

Оновлений офіційний курс гривні до долара США буде публікуватися на дві години раніше - о 16:00, а о 18:00 буде з'являтися офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Національний банк буде публікувати офіційний курс гривні як на поточний день, так і на наступний.

Наприклад, сьогодні будуть оприлюднені крім офіційного курсу гривні до іноземних валют на 01.08.2018 ще і встановлений офіційний курс гривні на 02.08.2018. Надалі буде оновлюватися значення офіційного курсу на наступний день. Для поточного дня буде залишатися актуальним курс, оприлюднений напередодні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 серпня набрали чинності зміни до розрахунку офіційного курсу гривні до долара.