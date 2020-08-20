В НБУ считают преждевременным снижать цель по инфляции

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цель инфляции в 5% останется неизменной

В Национальном банке считают пока преждевременным снижать целевой показатель по инфляции, который сейчас находится на отметке 5%. Для этого нужно больше доверия к центробанку.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы НБУ.

Как отметили в НБУ, инфляционная цель НБУ была установлена всего пять лет назад и только в прошлом году она была достигнута.

"Чтобы снизить инфляционные ожидания бизнеса и населения, то есть их опасения относительно будущих цен, центральные банки обычно держат инфляционный таргет на одном уровне много лет подряд. Если в течение этого времени центральный банк показывает способность достигать своей цели, он обретает доверие бизнеса и населения, а это положительно влияет на развитие экономики. А потом уже и цель можно пересматривать в сторону снижения", - добавили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ввел монетарный режим инфляционного таргетирования пять лет назад, 18 августа 2015 года. Инфляционное таргетирование (target с англ. - цель) означает, что НБУ ставит целью обеспечивать умеренную инфляцию, которая бы не мешала развитию экономики.

Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко неоднократно заявлял, что монетарная политика, режим инфляционного таргетирования и режима гибкого курса будут сохранены.

Правление Национального банка (НБУ) подало на общественное обсуждение проект "Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу".

Согласно проекту целью денежно-кредитной (монетарной) политики является поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1. п.

"Такая цель в 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1. п. будет постоянной и может пересматриваться только в сторону снижения", - говорится в проекте.