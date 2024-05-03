НБУ розробив альтернативний сценарій розвитку економіки України в умовах тривалої війни

У базовому сценарії нормалізація умов для функціонування економіки відбуватиметься швидше та супроводжуватиметься поліпшенням міграційної ситуації, споживчих та інвестиційних настроїв. Водночас окремим сценарієм розглядається варіант повільнішої нормалізації.

Альтернативний сценарій прогнозу передбачає, що у 2024-2025 роках триватиме повільне зростання ВВП України (близько 3% щороку), що пришвидшиться лише у 2026 році (до 5,6%).

Відновлення промислового виробництва від завданих пошкоджень та втрат за цим сценарієм відбуватиметься повільніше, як і відновлення посівних площ. Негативний вплив на економічну активність також матиме енергодефіцит, який, проте, припускається незмінним порівняно з базовим сценарієм (близько 5% у 2024‒2025 роках).

Відновленню сприятиме подальша адаптація економіки до безпекових ризиків та зростання реальних доходів населення, хоча й повільніше, ніж за базовим сценарієм, а також пожвавлення зовнішнього попиту.

Вплив на курс гривні до долара

За прогнозом НБУ, траєкторія інфляції буде подібною до базового сценарію, однак це потребуватиме суттєвіших витрат міжнародних резервів. Споживча інфляція тимчасово пришвидшиться наприкінці 2024 року до 8,6%.

Додатково на інфляцію тиснутиме послаблення реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) гривні на тлі повільного відновлення конкурентоздатності економіки. Повільніша нормалізація економічних процесів гальмуватиме відновлення експорту, приплив іноземного інвестиційного та боргового капіталу до приватного сектору та генеруватиме більший попит на готівкову валюту.

"Для покриття більшого структурного дефіциту на валютному ринку НБУ витрачатиме більші обсяги міжнародних резервів. Тож, попри суттєвішу зовнішню фінансову допомогу, резерви залишаться майже незмінними у 2024 році та зменшуватимуться протягом 2025‒2026 років до 33 млрд доларів", - йдеться у звіті.