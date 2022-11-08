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У НБУ розповіли про зміни на фінансовому ринку України за останній місяць

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Україна, Вівторок 08 листопада 2022 15:49
У НБУ розповіли про зміни на фінансовому ринку України за останній місяць Фото: НБУ оприлюднив статистику за жовтень 2022 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2022 року на ринку небанківських фінансових послуг України нових гравців не з'явилося, водночас 20 учасників залишили ринок. Кількість учасників зменшилася до 1 572.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ кількість банків зменшилася до 67. У жовні Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "БАНК СІЧ".

Із реєстрів виключено 20 учасників ринку небанківських фінансових послуг: сім фінансових компаній, п'ять кредитних спілок та одна лізингова компанія виключені з реєстрів добровільно, а два страховики, дві фінансові компанії, один ломбард, одна кредитна спілка та одна лізингова компанія - примусово.

Семи фінансовим компаніям та п'яти кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а одному ломбарду - примусово (як захід впливу) . Крім того, п'яти фінансовим компаніям анульовано частину ліцензій добровільно.

Станом на 31 жовтня на небанківському ринку працювали 124 страховики non-life (у вересні їх було 126) та 13 life-страховиків (кількість не змінилася), 190 ломбардів (було 191), 173 кредитні спілки (було 179), 104 лізингові компанії (було 106), 839 фінансових компаній (було 848), 62 страхові брокери (кількість не змінилася) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи та 23 небанківські фінансові групи.

На платіжному ринку діє 38 національних платіжних систем, ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем.

У НБУ розповіли про зміни на фінансовому ринку України за останній місяць

Нагадаємо, голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що плани забезпечення безперебійної діяльності банківської системи враховують різні події і різний сценарій розвитку цих подій. Системні банки продовжать роботу там, де необхідно, навіть в умовах евакуації з Києва.

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