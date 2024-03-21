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У НБУ розповіли, що буде з цінами в Україні найближчим часом

Україна, Четвер 21 березня 2024 08:41
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У НБУ розповіли, що буде з цінами в Україні найближчим часом Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України очікує, що в березні річна інфляція в Україні буде близькою до 4%. Значного уповільнення зростання цін не очікується.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню "Forbes. Україна".

"Поки що ми маємо 4,3% інфляції за результати лютого. У березні, якщо чесно, ми не очікуємо, що інфляція буде нижче за нижню межу нашого цільового діапазону (тобто 4%, - ред.). Ми очікуємо, що інфляція буде близькою до поточного рівня", - сказав він.

За його словами, це трохи нижче за січневий прогноз НБУ, що дало додаткові підстави для центробанку знизити облікову ставку до 14,5%.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні в лютому 2024 року сповільнилося до 4,3%. Це мінімальне значення з листопада 2020 року.

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції. НБУ прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 зростуть на 8,6%.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці та "лише помірно пришвидшиться в другому півріччі".

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