У НБУ розповіли, що буде з цінами в Україні найближчим часом

Національний банк України очікує, що в березні річна інфляція в Україні буде близькою до 4%. Значного уповільнення зростання цін не очікується.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню " Forbes. Україна ".

"Поки що ми маємо 4,3% інфляції за результати лютого. У березні, якщо чесно, ми не очікуємо, що інфляція буде нижче за нижню межу нашого цільового діапазону (тобто 4%, - ред.). Ми очікуємо, що інфляція буде близькою до поточного рівня", - сказав він.

За його словами, це трохи нижче за січневий прогноз НБУ, що дало додаткові підстави для центробанку знизити облікову ставку до 14,5%.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні в лютому 2024 року сповільнилося до 4,3%. Це мінімальне значення з листопада 2020 року.

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції. НБУ прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 зростуть на 8,6%.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці та "лише помірно пришвидшиться в другому півріччі".