У НБУ розповіли, чого очікувати на валютному ринку України наступного року

"Традиційно НБУ не дає прогнозів щодо динаміки обмінного курсу. Водночас ми традиційно зауважуємо, що ми націлені на забезпечення стійкості валютного ринку", - сказав він.

За його словами, НБУ має достатньо інструментів та необхідний обсяг міжнародних резервів.

"І стійкість валютного ринку - це один з важливих елементів для того, щоб розвернути тренд по інфляції в наступному році, досягти її зниження і врешті-решт досягти нашої п'ятивідсоткової інфляції", - додав Ніколайчук.

Заступник голови НБУ відзначив, що у другій половині року обмінний курс був відносно стабільний. "Зберігалася стійкість валютного ринку. І загалом, якщо порівнювати з серединою року, з кінцем червня, там обмінний курс послабився менш ніж на 4%", повідомив він.

НБУ досить позитивно оцінює результати переходу до керованої гнучкості обмінного курсу, який відбувся на початку жовтня минулого року. "Цей режим надає нам достатньо багато гнучкості, можливості реагувати на зміну макроекономічної ситуації, точно робить нас стійкіше", - додав він.