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НБУ розгляне пропозицію Фрідмана щодо докапіталізації "Альфа-банку", якщо вона надійде

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Україна, Вівторок 18 жовтня 2022 14:55
НБУ розгляне пропозицію Фрідмана щодо докапіталізації "Альфа-банку", якщо вона надійде Фото: НБУ чекає від Фрідмана документи (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Російський олігарх Михайло Фрідман заявив, що хоче вкласти в капітал українського "Альфа-банку" 1 млрд доларів, які зараз заморожені в ЄС. Але документи з такими пропозиціями до НБУ не надходили.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Альфа-Банк Україна віддадуть державі? Що чекає на вкладників і чому згоден Фрідман".

"На дату надходження запиту до Національного банку не подавались пакети документів щодо докапіталізації АТ "Альфа Банк" на 1 мільярд доларів США, зокрема документи щодо підтвердження джерел таких коштів згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку", - йдеться у відповіді НБУ на запит РБК-Україна.

Водночас у випадку надходження відповідного пакету документів, "НБУ здійснюватиме їх оцінку в рамках передбачених законодавством ліцензійних та інших наглядових процедур".

У НБУ нагадали, що підтримка рівня капіталу банку на належному рівні, а також вжиття своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку є прямим обов’язком власників істотної участі в такому банку відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, російський олігарх Михайло Фрідман у своєму листі до голови НБУ заявив про бажання вкласти в капітал "Альфа-Банк Україна" 1 млрд доларів, які нібито має розморозити ЄС. Водночас він готовий передати свої акції Україні і не судитися за банк.

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Альфа-Банк Національний банк України
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