НБУ різко знизив офіційний курс долара до гривні

Офіційний курс на 24 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,586 грн за 1 долар (-0,1976 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,262 гривень за 1 євро (-0,0498 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 16 копійок до 39,58-39,59 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 35 копійок до 39,75 грн/долар.