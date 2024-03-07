НБУ різко знизив офіційний курс долара

Офіційний курс на 8 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0836 грн за 1 долар (-0,1828 грн).

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Курс євро становитиме 41,4883 гривень за 1 євро (-0,1035 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 16 копійок до 38,05-38,07 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 10 копійок до 38,50 грн/долар.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, попит на валюту в Україні у лютому 2024 року знизився порівняно із січнем.

Це зумовлювалося стриманими бюджетними видатками, стійкою ситуацією з експортом, у тому числі завдяки функціонуванню морського коридору та поновленню експорту електроенергії, а також покращенням курсових очікувань населення на тлі певного зниження невизначеності надходження зовнішньої фінансової допомоги.

Як зазначили в НБУ, офіційний курс гривні до долара в середньому практично не змінився порівняно з січнем. Різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 1,4%, а до кінця місяця скоротилася до 0,8%.