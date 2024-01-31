НБУ різко знизив офіційний курс долара

Офіційний курс на 1 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5627 грн за 1 долар (-0,3119 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,7067 гривень за 1 євро (-0,3778 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 17 копійок до 37,56-37,58 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 38,25 грн/долар.

Індекс Біг-Маку

Українська гривня піднялася на одну сходинку і посіла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют світу в оновленому Індексі Біг-Маку за січень 2024 року.

За даними видання The Economist, Біг-Мак коштує в Україні 110 гривень, у той час як у США - 5,69 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 48,4% порівняно з фактичним обмінним курсом 37,44 грн/долар, а курс купівельної спроможності має бути на рівні 19,33 грн/долар.