НБУ різко знизив курс польського злотого

Офіційний курс на 4 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,1333 гривень за 1 злотий (-0,1449 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,20 гривень і продають по 10,40 гривень. Курс продажу впав на 10 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після того, як минулого тижня він впав до мінімуму за 1,5 місяця.

Офіційний курс на 4 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7908 гривень за 1 долар (+0,0645 грн).

Офіційний курс євро становитиме 42,8627 гривень за 1 євро (-0,4617 грн).