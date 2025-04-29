НБУ різко знизив курс долара на останній день квітня

Курси у квітні

Квітень став першим місяцем 2025 року, коли долар в Україні подорожчав. Курс коливався в широкому діапазоні від 41,08 до 41,75 гривень. У підсумку за місяць курс долара зріс на 9 копійок з 41,47 гривень до 41,56 гривень.

У середині місяця НБУ зафіксував аномальне явище. Уперше із серпня 2023 року українці більше продавали валюту, ніж купували.

Курс євро неодноразово оновлював максимуми через зростання на міжнародному ринку, спричинене недовірою до американських активів через торговельні війни Дональда Трампа. Рекордний рівень був 22 квітня - 47,76 гривень за євро. Потім курс трохи знизився.