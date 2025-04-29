НБУ резко снизил курс доллара на последний день апреля

Курсы в апреле

Апрель стал первым месяцем 2025 года, когда доллар в Украине подорожал. Курс колебался в широком диапазоне от 41,08 до 41,75 гривен. В итоге за месяц курс доллара вырос на 9 копеек с 41,47 гривен до 41,56 гривен.

В середине месяца НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 года украинцы больше продавали валюту, чем покупали.

Курс евро неоднократно обновлял максимумы из-за роста на международном рынке, который был вызван недоверием к американским активам из-за торговых войн Дональда Трампа. Рекордный уровень был 22 апреля - 47,76 гривен за евро. Затем курс немного снизился.