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НБУ різко знизив курс долара

Фото: курс долара впав на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після дводенного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5644 гривень за 1 долар (-0,1305грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,823 гривень за 1 євро (-0,3159 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 14 копійок до 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,85 гривень.

Прогноз курсу

Аналітики прогнозують зростання курсу долара до кінця 2025 року до рівня 45-46 гривень.

Керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій вказує, що в умовах великої невизначеності дуже важко передбачити, коли саме ціна долара в Україні почне зростати.

Він каже, що це може статися через кілька місяців або навіть тижнів. Однак Паращій резюмує, що традиційно періодом підвищеної волатильності для гривні є осінь.

 

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