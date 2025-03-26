НБУ різко знизив курс долара

Офіційний курс на 27 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5644 гривень за 1 долар (-0,1305грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,823 гривень за 1 євро (-0,3159 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 14 копійок до 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,85 гривень.

Прогноз курсу

Аналітики прогнозують зростання курсу долара до кінця 2025 року до рівня 45-46 гривень.

Керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій вказує, що в умовах великої невизначеності дуже важко передбачити, коли саме ціна долара в Україні почне зростати.

Він каже, що це може статися через кілька місяців або навіть тижнів. Однак Паращій резюмує, що традиційно періодом підвищеної волатильності для гривні є осінь.