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НБУ резко снизил курс доллара

Фото: курс доллара упал на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двухдневного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5644 гривен за 1 доллар (-0,1305грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,823 гривен за 1 евро (-0,3159 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 14 копеек до 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,85 гривен.

Прогноз курса

Аналитики прогнозируют рост курса доллара до конца 2025 года до уровня 45-46 гривен.

Руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий указывает, что в условиях большой неопределенности очень трудно предсказать, когда именно цена доллара в Украине начнет расти.

Он говорит, что это может произойти через несколько месяцев или даже недель. Однако Паращий резюмирует, что традиционно периодом повышенной волатильности для гривны является осень.

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