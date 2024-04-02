НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Офіційний курс на 3 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,3236 грн за 1 долар (+0,2487 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,2768 гривень за 1 євро (+0,1384 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 21 копійку до 39,32-39,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 39,50 грн/долар.

Ситуація на ринку

Долар значно подорожчав упродовж березня. Офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% із 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/долар на 29 березня. Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 27 березня - 39,34 грн/долар. Наприкінці місяця курс трохи знизився.

За даними НБУ, населення України в березні 2024 року продало комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на 1,555 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,130 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 574,9 млрд доларів.

Обсяг купівлі впав у порівнянні з лютим на 30,3%, коли українці купили 824,5 млн доларів.