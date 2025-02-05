UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

НБУ різко підвищив курс польського злотого до гривні

Фото: курс злотого зріс на 13 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,3422 гривень за 1 злотий (+0,1235 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,20 гривень і продають по 10,40 гривень. Курс продажу не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму з середини грудня.

Офіційний курс на 5 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6584 гривень за 1 долар (-0,0974 грн).

Це мінімальний рівень із 16 грудня 2024 року (41,607 грн/долар).

Офіційний курс євро становитиме 43,4081 гривень за 1 євро (+0,2911 грн).

 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниПольща