НБУ різко підвищив курс польського злотого до гривні

Офіційний курс на 6 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,3422 гривень за 1 злотий (+0,1235 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,20 гривень і продають по 10,40 гривень. Курс продажу не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму з середини грудня.

Офіційний курс на 5 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6584 гривень за 1 долар (-0,0974 грн).

Це мінімальний рівень із 16 грудня 2024 року (41,607 грн/долар).

Офіційний курс євро становитиме 43,4081 гривень за 1 євро (+0,2911 грн).