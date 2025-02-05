Долар обвалився до мінімуму з середини грудня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму з середини грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 5 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6584 гривень за 1 долар (-0,0974 грн).

Це мінімальний рівень з 16 грудня 2024 року (41,607 грн/долар).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,4081 гривень за 1 євро (+0,2911 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 13 копійок до 41,57-41,63 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,85 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна провідний експерт департаменту глобальних ринків ОТП БАНК Євген Міюц, зростання курсу долара продовжиться, незважаючи на деяке зниження останнім часом.

"Якщо звернути увагу на середньозважений курс, закладений у бюджет на 2025 рік, і на рівень інфляції, то прогнози аналітиків щодо подорожчання долара до грудня 2025 року приблизно на 10% до 46-47 гривень мають під собою обґрунтовані підстави", - сказав він.