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НБУ різко підвищив курс долара і опустив євро

Фото: курс долара зріс на 16 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта дешевшає другий день після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6707 гривень за 1 долар (+0,1522 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,5421 гривень за 1 євро (-0,1710 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 16 копійок до 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,70 гривень.

Прогноз курсу

Ситуація на ринку змінилася цього тижня, і долар перейшов до зростання.

Однак, як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, у НБУ поки що немає причин для переходу до поступового ослаблення гривні.

За їхнім прогнозом, за більшої міжнародної допомоги НБУ може зберігати курс близьким до поточного рівня ще тривалий час.

 

 

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