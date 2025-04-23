НБУ резко повысил курс доллара и опустил евро

Официальный курс на 24 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6707 гривен за 1 доллар (+0,1522 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,5421 гривен за 1 евро (-0,1710 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 16 копеек до 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,70 гривен.

Прогноз курса

Ситуация на рынке изменилась на этой неделе, и доллар перешел к росту.

Однако, как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, у НБУ пока нет причин для перехода к постепенному ослаблению гривны.

По их прогнозу, при большей международной помощи НБУ может сохранять курс близким к текущему уровню еще длительное время.