НБУ резко сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

С начала года НБУ купил на межбанке 1 804,30 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 6 484,09 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 4 679,79 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 10 мая прекратил проведение ежедневных безналичных операций по купле-продаже валюты в евро и будет проводить такие операции исключительно в долларах США.

До начала полномасштабного нападения России на Украину центробанк проводил операции по купле-продаже валюты с банками только в долларах США.