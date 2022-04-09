НБУ резко сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 4 по 8 апреля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 222,45 млн долларов и 90,39 млн евро. При этом НБУ купил 11,50 млн долларов и 5,50 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года НБУ купил на межбанке 1778,80 млн долларов и 80,17 млн евро. При этом НБУ продал 4501,94 млн долларов и 1082,65 млн евро.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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