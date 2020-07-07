НБУ резко снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля 2020 года установил курс евро на уровне 30,40 гривен за евро. Это на 32 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 июля установлен на таком уровне: 30,4090 гривен за евро (-0,3136 грн). При этом курс евро на 7 июля составляет 30,7226 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 7 июля 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 5 копеек до 30,57 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,01 (30,05 - 6 июля), продажи - 30,57 (30,62 - 6 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 30,40 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,38 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,93 гривен за доллар.

Курс на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 июля установлен на таком уровне: 26,9309 гривен за 1 доллар (-0,196 грн). При этом курс доллара на 7 июля составляет 27,1269 гривен за 1 доллар.