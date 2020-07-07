НБУ різко знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,40 гривень за євро. Це на 32 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 липня встановлено на такому рівні: 30,4090 гривень за євро (-0,3136 грн). При цьому курс євро на 7 липня становить 30,7226 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 7 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 5 копійок до 30,57 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,01 (30,05 - 6 липня), продажу - 30,57 (30,62 - 6 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 30,40 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,38 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар.

Курс на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 липня встановлено на такому рівні: 26,9309 гривень за 1 долар (-0,196 грн). При цьому курс долара на 7 липня становить 27,1269 гривень за 1 долар.