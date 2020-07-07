НБУ різко знизив офіційний курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 32 копійки
Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,40 гривень за євро. Це на 32 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 8 липня встановлено на такому рівні: 30,4090 гривень за євро (-0,3136 грн). При цьому курс євро на 7 липня становить 30,7226 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Сьогодні, 7 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 5 копійок до 30,57 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,01 (30,05 - 6 липня), продажу - 30,57 (30,62 - 6 липня) грн за євро.
На міжбанку курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 30,40 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,38 гривень за євро.
Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар.
Курс на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 липня встановлено на такому рівні: 26,9309 гривень за 1 долар (-0,196 грн). При цьому курс долара на 7 липня становить 27,1269 гривень за 1 долар.