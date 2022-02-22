НБУ резко повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,90 гривен за евро. Это 62 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 23 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 32,9039 гривен за евро (+0,6152 грн). При этом курс евро на 22 февраля составляет 32,2887 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро растет второй день подряд.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже вырос на 55 копеек до 32,97 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,95 гривен за евро.