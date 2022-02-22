НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 23 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,90 гривень за євро. Це 62 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 23 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,9039 гривень за євро (+0,6152 грн). При цьому курс євро на 22 лютого становить 32,2887 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро зростає другий день поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 55 копійок до 32,97 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,95 гривень за євро.