ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ резко повысил официальный курс евро

Новина українською →
Украина, Вторник 22 февраля 2022 17:56
НБУ резко повысил официальный курс евро Фото: курс евро вырос на 62 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,90 гривен за евро. Это 62 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 32,9039 гривен за евро (+0,6152 грн). При этом курс евро на 22 февраля составляет 32,2887 гривен за евро.

НБУ резко повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро растет второй день подряд.

НБУ резко повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 55 копеек до 32,97 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,95 гривен за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро Курс НБУ Курс гривны
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше