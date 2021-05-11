НБУ резко повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,67 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 12 мая установлен на таком уровне: 33,6728 гривен за евро (+0,1824 грн). При этом курс евро на 11 мая составляет 33,4904 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,60 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,57 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,67 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 мая установлен на таком уровне: 27,6744 гривен за 1 доллар (-0,0897 грн). При этом курс доллара на 11 мая составляет 27,7641 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.