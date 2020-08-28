НБУ резко повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,73 гривен за евро. Это на 31 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 31 августа установлен на таком уровне: 32,7334 гривен за евро (+0,3055 грн). При этом курс евро на 28 августа составляет 32,4279 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 28 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро вырос на 18 копеек до 32,68 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,17 (32,06 - 27 августа), продажи - 32,68 (32,50 - 27 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,67 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,65 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,47 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 31 августа установлен на таком уровне: 27,4759 гривен за 1 доллар (+0,0144 грн). При этом курс доллара на 28 августа составляет 27,4615 гривен за 1 доллар.