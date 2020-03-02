НБУ резко повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 62 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 марта 2020 года установил курс евро на уровне 27,60 гривен за евро, что на 62 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 марта установлен на таком уровне: 27,6075 гривен за евро (+0,6286 грн). При этом курс евро на 2 марта составляет 26,9789 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 2 марта 2020 года, на наличном рынке вырос на 29 копеек до 27,37 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,93 (27,69 - 28 февраля), продажи - 27,37 (27,06 - 28 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 62 копейки до 27,69 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,67 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,81 гривен за доллар, что на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 марта установлен на таком уровне: 24,818 гривен за 1 доллар (+0,0290 грн). При этом курс доллара на 2 марта составляет 24,5900 гривен за 1 доллар.