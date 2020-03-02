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Курс доллара ускорил рост на межбанке

Новости » Финансы     02.03.2020 - 17:30
Курс доллара ускорил рост на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 24,90

Курс доллара на межбанке в продаже 2 марта 2020 года вырос на 21 копейку до 24,89 гривен за доллар, курс в покупке до 24,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 62 копейки до 27,69 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8750 - 24,8950 грн/доллар, евро 27,6759 - 27,6931 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,8750

24,8950

EUR/UAH

27,6759

27,6931

RUB/UAH

0,3712

0,3716

Курс доллара ускорил рост на межбанке

Напомним, 28 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,6400 - 24,6800 грн/доллар, евро 27,0300 - 27,0739 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3673 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 2 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 17 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс евро вырос на 29 копеек до 27,37 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,50 (24,36 - 28 февраля), продажи - 24,75 (24,58 - 28 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,93 (27,69 - 28 февраля), продажи - 27,37 (27,06 - 28 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,42 (3,44 - 28 февраля), продажи 3,78 (3,79 - 28 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,81 гривен за доллар, что на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 марта установлен на таком уровне: 24,818 гривен за 1 доллар (+0,0290 грн). При этом курс доллара на 2 марта составляет 24,5900 гривен за 1 доллар.

НБУ значительно повысил официальный курс доллара Доллар резко подорожал в начале марта
Темы: Курс доллара
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