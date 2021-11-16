НБУ резко повысил официальный курс доллара на 16 ноября

Официальный курс гривны к доллару на 16 ноября установлен на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс доллара растет третий день подряд после того, как он упал до минимума более чем за 1,5 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,3371 гривен за 1 доллар (+0,2264 грн). При этом курс доллара на 15 ноября составляет 26,1107 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)