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НБУ резко повысил официальный курс доллара на 16 ноября

Новина українською →
Украина, Вторник 16 ноября 2021 07:45
НБУ резко повысил официальный курс доллара на 16 ноября Фото: курс доллара вырос на 22 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 16 ноября установлен на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс доллара растет третий день подряд после того, как он упал до минимума более чем за 1,5 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,3371 гривен за 1 доллар (+0,2264 грн). При этом курс доллара на 15 ноября составляет 26,1107 гривен за 1 доллар.

НБУ резко повысил официальный курс доллара на 16 ноября

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ резко повысил официальный курс доллара на 16 ноября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,25 гривен за доллар, курс в покупке до 26,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,05 гривен за евро.

Прогноз

На текущей неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен.

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