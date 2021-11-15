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Межбанк открылся снижением курса доллара

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 10:10
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,25 гривен за доллар, курс в покупке до 26,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,2350 - 26,2550 грн/доллар, евро 30,0338 - 30,0567 грн/евро, российский рубль 0,3632 - 0,3638 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 12 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,2400 - 26,2600 грн/доллар, евро 30,0106 - 30,0335 грн/евро, российский рубль 0,3615 - 0,3619 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2021 года поднял официальный курс до отметки 26,11 гривен за доллар. Это еще на одну копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

На текущей неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен

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