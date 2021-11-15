НБУ резко повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 16 ноября установлен на таком уровне: 26,3371 гривен за 1 доллар (+0,2264 грн). При этом курс доллара на 15 ноября составляет 26,1107 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после того, как он упал до минимума более чем за 1,5 года.

Скриншот (bank.gov.ua)