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НБУ резко повысил официальный курс доллара

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 16:09
НБУ резко повысил официальный курс доллара Фото: курс доллара вырос на 22 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 ноября установлен на таком уровне: 26,3371 гривен за 1 доллар (+0,2264 грн). При этом курс доллара на 15 ноября составляет 26,1107 гривен за 1 доллар.

НБУ резко повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после того, как он упал до минимума более чем за 1,5 года.

НБУ резко повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,25 гривен за доллар, курс в покупке до 26,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,05 гривен за евро.

Прогноз

На текущей неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен.

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