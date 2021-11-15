НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,33 гривень за долар. Курс на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 16 листопада встановлено на такому рівні: 26,3371 гривень за 1 долар (+0,2264 грн). При цьому курс долара на 15 листопада становить 26,1107 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року.

Скріншот (bank.gov.ua)